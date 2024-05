Torneo di calcio 6+1 al Felino Poscio

Il Felino Poscio di Villadossola ospita il 1° giugno il torneo di calcio Oskella Cup: una giornata di sfide di calcio 6+1 e una grande festa il cui ricavato sarà devoluto all'associazione no profit che si adopera per sostenere i bambini e le loro famiglie presso il policlinico Gemelli di Roma.

Saranno ammesse sedici squadre, che si sfideranno per tutta la giornata, dalle 9 alle 18. Tanti i premi in palio per i primi tre classificati ma anche per il miglior giocatore e il miglior portiere. Per tutto il giorno sarà attiva un'area ristoro. Per informazioni e iscrizioni Turi 3452428918 e Domenico 3882573086.