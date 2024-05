Si chiude con un "aperitivo geniale" la mostra "Il genio degli ossolani nel mondo"

Domenica 2 giugno si conclude la mostra “Il genio degli ossolani nel mondo”, allestita a Santa Maria Maggiore. Per l’occasione, è in programma per il 1° giugno l’evento di chiusura dell’esposizione: alle 18.00, al centro culturale del Vecchio Municipio, si tiene un “Aperitivo geniale”, con musica, cibo e tanti racconti.

I partecipanti potranno infatti ascoltare aneddoti, curiosità e musica del tempo, scoprendo personaggi divenuti famosi e degustando cibi tradizionali di alcuni paesi in cui gli ossolani sono emigrati. Il costo è di 10 euro a persona e 15 euro a coppia.

La mostra celebra gli ossolani illustri che hanno lasciato tracce indelebili in Italia, in Europa e nel mondo e nasce dalla pubblicazione del libro dello storico Enrico Rizzi “Il genio degli ossolani nel mondo”, edizione Grossi, un vero e proprio dizionario biografico composto da 300 pagine in grande formato e oltre 200 illustrazioni.

L’esposizione, itinerante, è stata realizzata da Paolo Zanzi e Fondazione Enrico Monti, con la collaborazione della Fondazione Maria Giussani Bernasconi e di Federico Troletti, curatore dei Musei Civici di Domodossola, e di Paolo Negri della Fondazione Paola Angela Ruminelli, sodalizio che ha ideato e ne sostiene finanziariamente il percorso a tappe.

Il percorso espositivo si ispira ad una celebre frase di uno dei più grandi tra gli ossolani illustri, Giuseppe Chiovenda: “L’Ossola, bellissima tra le valli delle Alpi, ha dato guerrieri alla barbarie e dotti alla civiltà, Papi alla Chiesa e all’eresia Fra Dolcino, scoperte alla scienza e alle signore… l’Acqua di Colonia”. Dei 300 grandi personaggi dell’Ossola del passato la mostra ne illustra 80 in particolare.