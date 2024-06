Michael Nino confermato alla guida della Juve Domo per il prossimo anno

Michael Nino il prossimo anno guiderà ancora la Juve Domo: lo ha confermato il direttore sportivo Daniele Massoni.

"Una scelta per certi versi naturale, ma frutto della stima reciproca e di una visione comune per il futuro della maglia granata. Il prossimo anno, lo diciamo subito chiaramente - cosi Massoni - puntiamo a fare decisamente meglio rispetto alla stagione appena conclusa. L'obiettivo è stare sempre dalla parte sinistra della classifica, con vista sui play-off e per le primissime posizioni: faremo un mercato intelligente, con l'obiettivo di valorizzare sempre i nostri giovani ma anche di alzare il livello qualitativo della rosa. Per questo avremo un occhio di riguardo alle uscite da Baveno: da li si potrebbe pescare bene".