Fondazione Comunitaria del Vco, pubblicati i bandi per il 2024

La Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico ha pubblicato i bandi aperti per l’anno 2024. Di seguito l’elenco completo.

Bando “Automezzi”: per l’acquisto di automezzi al fine di potenziare i servizi alla comunità, le attività sportive dilettantistiche, educative, di aggregazione dei giovani e delle famiglie del Verbano Cusio Ossola. Il bando, con scadenza il 1° luglio 2024, dispone di un budget di 150mila euro. Il contributo richiesto non potrà superare il 60% del costo previsto per l’acquisto e non potrà essere superiore ai 15mila euro. Sarà data priorità agli enti che si candideranno per la prima volta.

Bando “Sociale e formazione”: attraverso questo bando la Fondazione intende sostenere progetti nel settore dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione. Il Bando – con scadenza il 24 ottobre 2024 - dispone di un budget di 140mila euro. Il contributo richiesto non potrà superare il 60% del costo totale del progetto e non potrà essere superiore a 10mila euro.

Bando “Piccoli progetti”: riservato ai comuni con popolazione inferiore ai 2mila abitanti e agli enti senza finalità di lucro con entrate annuali inferiori ai 20mila euro. Il bando – con duplice scadenza il 1° luglio e il 24 ottobre 2024 – dispone di un budget di 70mila euro. Il contributo richiesto non potrà superare il 70% del costo totale del progetto ed essere superiore ai 4mila euro.

Bando “For Funding”: promuove una particolare modalità di collaborazione tra la Fondazione di Comunità e le organizzazioni senza finalità di lucro del territorio. L’obiettivo è quello di individuare iniziative di valore e che meglio si prestino allo sviluppo di campagne di raccolta fondi diffusa tramite piattaforma digitale. Le progettualità valutate più promettenti, verranno pubblicate prioritariamente sul sito For Funding, la piattaforma di raccolta fondi del gruppo Intesa Sanpaolo e, una volta raggiunti gli obiettivi raccolta, beneficeranno del raddoppio di quanto raccolto grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.

Il Bando, dotato di 150mila euro, non ha scadenza e sarà attivo fino ad esaurimento del budget. Il contributo richiesto non potrà superare il 50% del costo totale del progetto e dovrà essere compreso fra 5mila e 30mila euro.

“Con la pubblicazione dei Bandi 2024 - ricorda il presidente Maurizio De Paoli - grazie al contributo di Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria del Vco mette a disposizione della comunità del Verbano Cusio Ossola contributi per 570mila euro. Ai quali vanno aggiunti i 360mila euro già deliberati sul bando biennale “Arte e Cultura”, per un totale quindi di 930mila euro, risorse che ci auguriamo possano concorrere ad aiutare enti e associazioni impegnati a migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.