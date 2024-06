Meteo: ancora qualche precipitazione, ma ci aspetta un'estate calda e secca

Dopo lunghe settimane di pioggia e temperature atipiche per la primavera, anche il mese di giugno sarà caratterizzato da condizioni di instabilità. Secondo quando previsto da Arpa Piemonte, infatti, andremo incontro ad una situazione con due poli formati da un’anomalia positiva della pressione in quota sull’Europa nord-orientale e negativa sull’Europa nord-occidentale. I mesi di luglio e agosto sono attesi invece caldi e secchi per la presenza di un’area anticiclonica sull’Europa occidentale che potrebbe ostacolare l’ingresso delle perturbazioni atlantiche sul bacino del Mediterraneo e quindi sul Piemonte.

Secondo Arpa, le previsioni per l’estate 2024 annunciano una stagione prevalentemente più calda della media su gran parte dell’Europa, anche se i diversi modelli analizzati non sono concordi sulla localizzazione delle aree maggiormente interessate dall’anomalia positiva.

Sul Piemonte, il mese di giugno sembra essere caratterizzato da temperature lievemente superiori alla media, risentendo ancora, seppur marginalmente, dell’aria più fresca proveniente da oltralpe. Le tendenze per luglio e agosto invece mostrano temperature mensili al di sopra della norma del periodo, lasciando così presagire l’arrivo di ondate di calore rilevanti.

Le previsioni stagionali indicano un’estate progressivamente più asciutta della norma. Mentre giugno è caratterizzato da precipitazioni ancora lievemente superiori alla media, il prolungamento della lunga fase instabile di maggio, almeno per la prima parte del mese, per luglio e agosto è attesa una progressiva riduzione delle precipitazioni, con valori al di sotto della norma. La scarsità di piogge sul trimestre estivo sembra coinvolgere prevalentemente l’Europa sudoccidentale. Nel complesso quindi, le progressive condizioni di stabilità atmosferica determinano un’estate calda e secca.