Renzo Viscardi è stato confermato sindaco a Trontano con 628 voti.

I votanti sono stati 756 su 1.394 (54,23%), schede nulle: 58, mentre le schede bianche: 70.

Nel 2019 a Trontano vinse Viscardi Renzo, per la lista "Insieme per migliorare", eletto sindaco con 524 voti. Nella stessa elezione si era presentato anche il candidato Cortella Filippo per la lista “Con noi per voi”, ottenendo 432 voti.