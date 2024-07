A Domodossola tornano i Giovedì d'estate

Tornano i Giovedì d'estate organizzati dall'amministrazione comunale di Domodossola: a partire dal 4 luglio e per quattro settimane, ogni giovedì sera le piazze del centro storico ospiteranno eventi musicali, spettacoli per bambini e intrattenimenti.

Giovedì 4 luglio in piazza Mercato si potrà ballare il liscio dalle 21.30 con l'orchestra Ticozzi band mentre in piazza Rovereto cover di vari artisti con la Music band, sempre alle 21.30. Per i bambini l'appuntamento è invece in piazza Chiossi con lo spettacolo di giocoleria, magia e bolle di sapone con "L'allegra famiglia". Tutti gli eventi sono gratuiti.