Venerdì 12 luglio va in scena al Domocentro di Domodossola il primo appuntamento “Extra Festival” dell’edizione 2024 di Ossola Guitar Festival.

È in programma per le 16.00 un talk con Thomas Hewitt Jones, celebre compositore britannico, sul tema della composizione musicale per il cinema, per scoprire come nascono le colonne sonore. L’ingresso è libero.