Prosegue il Moon & Stars Festival a Locarno

I biglietti per i concerti del Moon & Stars Festival di Locarno stanno andando a ruba e ogni serata è un grande successo: sabato sera, 13 luglio, l'appuntamento in piazza Grande è con Kings Elliot che suonerà alle 19.30 per regalare al pubblico un oceano di emozioni.

La stessa sera, alle 21, l'appuntamento è con delle vere leggende svizzere, i Patent Ochsner, noti per il loro rock dialettale e alternativo. Tanti poi gli eventi collaterali in programma, tra esibizioni live, musica e appuntamenti per i bambini. E dalle 17 apre il Food and Music Street con tanto buon cibo e musica.