Bussa ad un appartamento armato di coltello: intervengono i carabinieri

Nel corso del dine settimana, i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio del Vco, per la prevenzione dei reati e dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Tra gli interventi effettuati, i carabinieri di Domodossola hanno fermato un 25enne con problemi psichici che stava importunando gli inquilini di un appartamento, bussando insistentemente alla porta. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 32 centimetri.

Un altro giovane, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stato denunciato per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Torino. In particolare, non avrebbe rispettato l’obbligo di rimanere in casa tra le 21.00 e le 7.00 del mattino, mentre una donna, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata fuori dalla propria abitazione.