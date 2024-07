Erba alta alla stazione: brutto biglietto da visita per i turisti

Meno treni ma molta erba alla stazione internazionale di Domodossola. Traffico ferroviario ridotto per la chiusura della linea tra Domodossola ed Arona, ma la cura della stazione lascia a desiderare e i turisti che arrivano dalla Svizzera se ne accorgono. L’erba tra i binari sta crescendo ma i tagli sono alquanto ridotti e il biglietto da visita per chi transita a Domodossola non è dei migliori. Lo confermano le foto scattate da un nostro lettore.