Alcol e droga sulle strade del Vco, i Carabinieri denunciano 13 persone

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati ingenerale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

Il bilancio è di dieci persone denunciate per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici compresi tra 0,94 e 2,39 g/l. Tra questi ci sono anche un automobilista che ha fatto registrare un tasso pari a 1,72 g/l e un altro 1,64 g/l, oltre il triplo del limite massimo consentito. Altri tre automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolico compreso tra 0,71 e 0,80 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.

Altri due conducenti sono stati invece denunciati rispettivamente per essersi rifiutati di sottoporsi al test con l’etilometro e per essersi opposti al test antidroga. Anche a loro è stata ritirata la patente. Altre due persone inoltre sono state segnalate dai carabinieri poiché all’atto del controllo sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Per una di queste, essendo alla guida della propria vettura, è scattato anche il ritiro della patente di guida.

In Ossola un noto pregiudicato, sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato nuovamente denunciato per non essere stato trovato all’interno della propria abitazione, dove ha l’obbligo di permanere durante le ore notturne. I carabinieri della Compagnia di Domodossola, inoltre, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del capoluogo ossolano, hanno effettuato dei controlli mirati ad un evento musicale, sottoponendo a controllo diversi giovani che affollavano le zone prospicienti il luogo dell’evento. Cinque persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, sono state trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e pertanto segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori. A Cannobio, infine, nello svolgimento di controlli mirati ad alcuni esercizi pubblici, i militari hanno elevato contravvenzioni amministrative per un importo totale di circa 1400 euro.