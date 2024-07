Una simpatica manifestazione che affonda le sue origini a 40 anni fa. Domani pomeriggio la Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno, in collaborazione con il luna park Sortino, organizza la storica sfilata di biciclette decorate seguendo i temi “Il mondo delle fiabe” e “I cartoni animati”.

Il ritrovo per le bici è previsto per le ore 15.30 in piazza Risorgimento, davanti alla Pro Loco. Il corteo a pedali raggiungerà quindi la pineta e il luna park per le premiazioni alle biciclette più fantasiose (ma un riconoscimento verrà dato a tutti i partecipanti).

“È un evento simpatico e di richiamo, era stato ideato una quarantina di anni fa da mio padre Giuseppe e da Christine Sinoquet - spiega Douglas Sortino -. Un appuntamento che prosegue nell’estate Vigezzina”.