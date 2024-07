Druogno: lo Street Food al Piazzale del campo sportivo

Il piazzale del campo sportivo di Druogno è tornato a pulsare con l’arrivo della nuova edizione dello Street Food Festival, iniziato ieri e in programma fino al 28 luglio.

Per quattro giorni, i visitatori hanno l’opportunità di scoprire e gustare una varietà di piatti preparati da esperti street fooders, da prelibatezze locali a delizie internazionali. Ogni truck offre un menu diverso, che spazia dai burger gourmet e tacos esotici fino ai dolci tipici e bevande fresche.

L'evento non è solo un’occasione per il palato, ma anche un’opportunità di svago per tutta la famiglia. Ogni giorno, il festival propone un ricco programma di intrattenimento: musica live per creare l’atmosfera giusta, karaoke per esprimere il proprio talento e Dj set per ballare fino a tarda notte. Per i più piccoli, ci sono attività dedicate, come giochi e laboratori creativi, assicurando che anche loro possano divertirsi e passare un pomeriggio indimenticabile.