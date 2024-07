Le telecamere di Studio Aperto per Il Cantante della Solidarietà a Verbania

Una troupe di Studio Aperto ha trascorso la giornata di sabato scorso a Verbania per raccontare il progetto "Cavallo Amico" promosso dall'Arma dei carabinieri in collaborazione con enti ed associazioni: cavalli non più in servizio che, al centro ippico di Verbania, vengono utilizzati per l'ippoterapia, in particolare rivolta a bambini disabili ma non solo.

Il progetto, che vede la partecipazione di volontari che si prendono cura dei cavalli in pensione dell'Arma dei carabinieri e li utilizzano per le ippoterapie, è nato in collaborazione con Ciss e associazioni.

Presenti alla donazione ed inaugurazione il comandante provinciale dei Carabinieri Domenico Baldassarre, il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, i presidenti dalle associazioni nazionali carabinieri sezione Verbania e Domodossola Natalio Zoroddu Verbania e Maurizio Perna per Domodossola, il coordinatore provinciale dei volontari Associazione carabinieri Giovanni Avolio, la squadra nautica di salvamento, l'istruttore all'uso del defibrillatore Maria Tetro e tantissimi volontari soprattutto giovani.

"Abbiamo raggiunto un altro traguardo sociale dedicato ai giovani e soprattutto abbiamo promosso la nostra provincia, grazie al servizio andato in onda nell'edizione della sera stessa alle 18.30 su Italia Uno" dichiara Salvatore Ranieri.