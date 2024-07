La Regione ha attivato le convenzioni per la fornitura di nuove uniformi per il personale della Polizia municipale del Piemonte

La Regione Piemonte, tramite SCR Piemonte (Società di committenza) ha attivato le convenzioni rivolte agli Enti locali per la fornitura di uniformi, vestiario da lavoro e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della Polizia municipale del Piemonte.

Una modalità centralizzata fortemente voluta dalla Regione per garantire l’omogeneità dei beni in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale. A seguito di gara d'appalto sono state individuate le aziende alle quali le amministrazioni locali possono fare riferimento per richiedere e rinnovare i beni in dotazione alla Polizia municipale. Le convenzioni avranno validità fino a luglio 2028

“Con questo progetto la Regione dà un supporto agli Enti locali, in particolare a quelli di piccole dimensioni, nell'approvvigionamento delle nuove uniformi per la Polizia locale. Agire su forniture a larga scala permette infatti di ridurre i costi dei capi e questo è sicuramente un risparmio per le amministrazioni e un vantaggio per tutta la collettività”, precisa l'assessore agli Enti locali, Sicurezza e polizia locale Enrico Bussalino.

Approfondimenti sul sito della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/polizia-locale-sicurezza-integrata/convenzioni-fornitura-vestiario-ridotto-impatto-ambientale-per-pm