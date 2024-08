Prima Categoria, squadre al lavoro per completare la rosa

Si scaldano i motori in vista della stagione 2024/2025 di Prima Categoria, tutte le squadre del VCO sono molto attive sul mercato, e diversi affari sono già stati conclusi. Per quanto riguarda le squadre ossolane, abbiamo già parlato di Piedimulera, Virtus Villa, Varzese e Vogogna in articoli a loro dedicati, vediamo qui un breve riepilogo del mercato delle formazioni cusiane e verbanesi.

Partiamo dall’ultima arrivata, il Fondotoce del riconfermato mister Sena, che intende proseguire il suo percorso di crescita avviato in questi anni, che ha portato i neroverdi dalla Terza alla Prima Categoria. La formazione verbanese dovrà assimilare il salto di categoria, ma ha già compiuto i primi importantipassi. Alla voce arrivi troviamo infatti il portiere Boatto e l’attaccante Schirru, entrambi dal Feriolo, e l’esperto Sghedoni dal Gravellona.

Molto attiva anche la Cannobiese, che sta rinnovando la rosa a disposizione del nuovo tecnico Pettinaroli: salutano Allioli, Fabbri e Gnonto, trasferitisi alla Virtus Villa, e arrivano tra gli altri il portiere Poletti, il difensore Cotroneo dalla Virtus Villa, Limido dal Feriolo e l’esperto centrocampista offensivoPetagine.

Poche operazioni finora per il Bagnella, ma due grandi colpi: dalla Juve Domo arriva Luca Cabrini, e dal Verbania Roberto Salzano, due attaccanti molto esperti e di categoria superiore. In uscita ci sono Torricelli e il giovane Zekaj, destinati al Vogogna. Dopo l’addio di Tabozzi, sulla panchina arancionera siederà l’esperto trainer Cesare Rampi.

Deve ancora decollare invece il mercato dell’altra omegnese, l’Agrano del confermatissimo Lopardo: finora non si registrano nuovi acquisti, ma hanno lasciato la squadra Pettinaroli, centrocampista che andrà a rinforzare il Vogogna, Finetti e Pederzani, prelevati dal Gravellona San Pietro.

E proprio gli arancioneri del confermato Agostini, squadra che non nasconde velleità di alta classifica, hanno piazzato diversi colpi di mercato: il ritorno di due ottimi bomber, il giovane Bionda e l’esperto Fioretti, l’arrivo di Finetti e Pederzani dall’Agrano, più altri acquisti meno altisonanti dalle categorie inferiori, che potrebbero comunque ritagliarsi spazi importanti (Azzini, Guerra, Traglio, per citarne alcuni). Lasciano la società tocense gli attaccanti Sghedoni e Gallizia e il centrocampista Scaramozza.