Fondazione Cariplo sostiene HUBrains, il progetto dedicato ai giovani alla ricerca dello "scopo perduto"

Fondazione Cariplo sostiene HUBrains, un progetto che affianca i giovani nella ricerca del “loro scopo perduto” per liberare il talento, creatività ed entusiasmo di giovani uomini e donne, verso l’utilizzo dell’ascolto e del confronto, attraverso intelligenza emotiva, sociale e collettiva.

L’associazione nasce dal dolore di un padre, Giustiniano La Vecchia, che ha perso un figlio e che ora mette la sua forza e la sua esperienza a disposizione dei ragazzi, per creare occasioni di dialogo, unire le generazioni, ma anche realizzare progetti fatti dai giovani per i giovani.

Oltre alla “School of free thinking”, la scuola di libero pensiero, dove i giovani potranno esprime a pieno la loro creatività, la loro inquietudine e il loro talento, verrà instituito anche un servizio di Mentorship per supportare le nuove generazioni e aiutarle nello sviluppo di nuove idee per una crescita culturale e innovazione sociale.

I ragazzi di età compresa tra i 13 e i 22 anni, di tutta Italia e non solo, avranno la possibilità di partecipare a tre percorsi. Il primo è “Disruptive Entrepreneurs”, un percorso di alta formazione sulla creazione e la conduzione d’impresa della durata di sei mesi per due week-end al mese. Il secondo è “Disruptive Talent”, un percorso per lo sviluppo di talenti e delle potenzialità attraverso laboratori di intelligenza emotiva, sociale e collettiva della durata di quattro mesi per due week-end al mese. Infine, “I Nomadi Creativi day”, laboratori creativi della durata di un giorno con evento serale, dedicate ai valori condivisi e di interscambio di conoscenza, dal titolo “Alla ricerca dello scopo perduto”.