A Piedimulera si festeggia (in ritardo) Sant'Antonio

Il maltempo a giugno aveva costretto a rinviare i festeggiamenti, che finalmente si terranno venerdì 9 agosto: a Piedimulera si festeggerà sant'Antonio con una serata organizzata dall'associazione Ossola Events.

"Erano sette anni che in paese non si teneva una festa in occasione del santo patrono - dice Alessandro Lana sindaco di Piedimulera e Presidente della Provincia del Vco - grazie all'impegno dei ragazzi di Ossola Events quest'anno, dopo la parte religiosa, avremo anche una festa".



E infatti venerdì 9 agosto si comincerà alle ore 18: sarà possibile cenare o stuzzicare qualcosa grazie alla zona ristoro con food truck, alle 20 si ballerà con il dj set by Thomas Cantadore, alle 21.30 la Shary Band offrirà un tributo alla disco music e infine dalle 23 dj set con dj Andy. La festa si terrà in piazza Morandini a Piedimulera e parte del ricavato sarà devoluto al Comune di Macugnaga e alla Pro Loco per la recente alluvione.