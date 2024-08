La notte di San Lorenzo a Domobianca365

Sabato 10 agosto si celebra la tanto attesa "Notte di San Lorenzo al Lusebar", una serata dedicata alla magia delle stelle cadenti e al piacere della buona compagnia. Alle 20 apericena musicale con le calde note del violino led accompagnato dal dj di sottofondo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0324 44652.

Domenica 18 agosto, gli appassionati di enogastronomia non possono perdere "Lusenvino", l'evento organizzato da Domobianca365 che offre un'esperienza immersiva tra i sapori autentici della montagna. La giornata prenderà vita con una passeggiata enogastronomica attraverso il bosco di Foppiano, dove i partecipanti potranno assaporare una selezione di vini e specialità locali. Questo evento è l'ideale per chi ama esplorare la natura e scoprire le delizie culinarie del territorio.

Alle 17:30, presso il Lusebar, grandi e piccini avranno l'opportunità di cimentarsi nella tradizionale pigiatura dell’uva. Un'attività divertente e educativa che riporterà indietro nel tempo, mostrando le antiche tecniche di produzione del vino. A seguire, il gruppo musicale Pentagrami si esibirà dal vivo, accompagnando una deliziosa risottata per tutti i partecipanti. Per partecipare, è possibile acquistare le tessere e i bicchieri in biglietteria a partire dalle 10:00.