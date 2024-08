Questa sera apre la festa della Lucciola

Apre ufficialmente oggi la 78a edizione della Festa dell'Unità organizzata dal Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola nell'area feste della Lucciola a Villadossola. Saranno nove giorni di eventi, politica, sport, musica, dibattiti e anche pesca a premi. Oggi, alle 18.30, è in programma il primo dei dibattiti politici: l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Pd, e Paolo Furia, membro direzione nazionale del Pd, moderati dal capogruppo Pd di Verbania Riccardo Brezza discuteranno di "Le aree interne e i territori di provincia: una sfida per il centrosinistra italiano?".

Dopo il dibattito, l'avvio vero e proprio della festa che ogni sera offrirà menu regionali diversi, musica e spettacoli in tre aree eventi distinte, sport e divertimento. E anche sport, perché proprio questa sera prenderanno il via il torneo di Beach Volley 3per3 misto (Iscrizione 10€ a persona; Prenotazioni: Munny: 3405926535 - Marco: 3311161834).Le cucine oggi offriranno un salto in Sicilia con un menu a tema oltre a fritture di pesce, grigliata, salumi e formaggi e molto altro ancora. Per quanto riguarda gli intrattenimenti, nell'area "Balera" dalle 20.30 alle 21.30 l'Asd Dance Evolution offirà un'esibizione di ballo liscio, sala, danze standard, e balli country con la straordinaria partecipazione del campione italiano 2024 di ballo da sala categoria 19/34 anni.

A seguire dalle 21.30 l'orchestra Ivana Patritti direttamente dall'Emilia Romagna proporrà un repertorio di vario genere liscio anni ‘60, ‘70, ‘80 ecc. Nell'area piano bar in ooccasione dei 35 anni di Radio Studio 92 una serata dal titolo “Remember the Best Radio” con la musica anni '80 e '90 con remix 2024.Nell'arena spettacoli invece Migma Collective, Opening Party con un djset in pieno stile Migma. Un collettivo di artisti che produce e promuove cultura indigena d’avanguardia nel VCO per creare spazi di possibilità artistici e sociali moderni, innovativi, inclusivi. Il gruppo si compone di persone di diversa estrazione culturale e professionale, tra suggestioni territoriali e influenze dal mondo.