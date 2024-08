Polizia, controlli a tappeto nelle zone della movida in tutta la provincia

Il questore di Verbania ha disposto con propria ordinanza il potenziamento da parte di tutte le forze di polizia dei servizi coordinati di controllo del territorio, già in atto, sull’intera provincia del Verbano Cusio Ossola, in previsione dell’approssimarsi delle festività di Ferragosto e del notevole incremento di turisti presenti non solo nelle più rinomate località lacustri del Lago Maggiore ma anche in quelle collinari e montane della provincia.



L’intensificazione dell’attività di prevenzione, anche nelle ore serali e notturne, è finalizzata ad implementare la vigilanza non solo nei confronti degli obiettivi sensibili ma, soprattutto, nei luoghi di maggiore aggregazione e di interesse turistico quali le piazze, i borghi, il lungolago, i locali pubblici di intrattenimento e tutti quei luoghi ove si concentra la movida giovanile con lo scopo di prevenire la commissione di reati di strada, furti in abitazione, atti vandalici e danneggiamenti, arginare il pendolarismo criminale ad opera di gruppi e singoli provenienti da altre province e, nel contempo, accrescere nella collettività la percezione di sicurezza e la sua effettività.

In tale contesto la Questura nelle giornate di giovedì 8 agosto e venerdì 9 agosto ha implementato nei comuni di Verbania, Omegna e Domodossola l’attività di prevenzione mediante l’impiego in ausilio agli equipaggi della Squadra volante anche le unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato provenienti da Torino.



Nel corso dei controlli sono stati identificati nel corso delle sole due giornate 558 persone, di cui 51 extracomunitari. Delle persone sottoposte a controllo 78 di queste risultavano avere precedenti di polizia. Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a controllo 242 autovetture e 3 esercizi pubblici in provincia.

Nel corso dei controlli è stato segnalato ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/90 un uomo di Verbania di 34 anni per il possesso di 7,4 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e una sigaretta artigianale di1,2 grammi, mentre un secondo, anch’esso di Verbania, è stato segnalato per la stessa violazione in quanto dopo essere stato fermato dalla Polizia alla guida della sua autovettura veniva rinvenuta dagli agenti della Questura una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina per uso personale, mentre veniva denunciato all’autorità giudiziaria si sensi dell’art. 187 del Codice della strada per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari con dichiarazione di aver assunto sostanza stupefacente. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro penale e ritirata la patente.



Nell’ambito degli stessi controlli veniva denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 41 anni della provincia di Verbania, sottoposto a sorveglianza speciale per aver violato l’obbligo di mantenere una distanza di un chilometro dalla sua Ex dai luoghi frequentati dalla donna e dal luogo di abitazione della predetta.

Due uomini, uno di Verona e l’altro di nazionalità bosniaca, sono stati sanzionati amministrativamente per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Nel corso dei controlli sono stati impiegati nelle tre località complessivamente 21 equipaggi e 46 operatori della Polizia di Stato. Al fine di assicurare un più efficace controllo del centro di Verbania la Questura ha messo in campo anche le pattuglie con le moto della Squadra volante denominate “Nibbio” .



Infine, la Squadra Nautica della Questura ha proceduto a pattugliare lo specchio d’acqua del Lago e nell’ambito dei medesimi controlli elevato due sanzioni amministrative per le violazioni nei confronti di natanti che avevano violato le norme sulla navigazione in tema di rispetto delle distanze dalla costa e per la velocità dell’imbarcazione ritenuta pericolosa per i bagnanti a riva.