'Tritagiasch in festa' ad Antrona Schieranco

Torna domani la festa organizzata dall'Asd Hc Ossola ad Antrona, un programma ricco di musica e divertimento. Domani, mercoledì 14 agosto, l'apertura della festa alle ore 19.00 con possibilità di cenare. Specialità del giorno, fritto misto. A seguire la dimostrazione del soccorso alpino e dalle 21.00 tanta musica con '80 voglia di 90/2000'

A ferragosto ci sarà il servizio ristoro sia a pranzo che a cena con cucina e griglia e alle 21.00 la serata con 'Atn versione disco'.

Venerdì 16 la festa prenderà il via dalle 12.00 con apertura dell'area risto, griglia e stinco di maiale nel menù. Dalle 15.00 le prove di Yoga per grandi e piccini curato da Giada Shanti. A seguire, alle 17.00 le letture animate per bambini a cura dei volontari “Nati per leggere”. Alle 21.00 il comico Gianluca Fubelli, mentre a seguire la band Yabadabadu.

Sabato dalle 11 alle 17 ci sarà l'animazione con baby dance, trucca bimbi e giochi a tema luna park, dalle 17.00 ci sarà l'aperitivo accompagnato dalla musica di dj Jacopo e in serata si balla fino a tardi con dj Moon.

Domenica 18 oltre al servizio ristoro ci saranno i gonfiabili e i giochi di pompieropoli per bambini dalle ore 17. Per la chiusura della festa il gran finale con le Deviazioni Spappolate.