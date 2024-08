Turismo sui laghi, + 3% in questa estate e per Ferragosto tutto esaurito anche in montagna

Cresce il turismo in Piemonte che vede in questa estate 2024, secondo i dati diffusi in questi giorni dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, un aumento degli arrivi del +2,2% e delle presenze del +4%, e cresce il turismo nella zona del laghi. A confermare questa tendenza è il presidente del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli Francesco Gajardelli: "La stagione non era partita benissimo per via del brutto tempo durante i ponti di primavera, ma stiamo recuperando con gli interessi - commenta - la crescita di presenze e arrivi sui nostri laghi si attesta tra il 3% e il 4%, e per Ferragosto si attende davvero il tutto esaurito, sia sui laghi che in montagna. Stiamo evidenziando una crescita della presenza dei turisti provenienti dagli Stati Uniti, che si aggiungono ai paesi tradizionalmente affezionati alle nostre località come Germania, Paesi Bassi, Austria".

Si va dunque verso il tutto esaurito, non solo sui laghi ma anche sulle montagne dell'Ossola. Complice il caldo afoso di questi giorni, in molti stanno già affollando le località dell'Ossola, occupando sia le seconde case che le strutture ricettive. Le previsioni per il Ferragosto sono dunque più che ottime. Anche Domodossola continua ad accogliere turisti, non solo al sabato per il tradizionale mercato, ma anche durante la settimana.

"Ci auguriamo un autunno mite - conclude Gajardelli - in modo da allungare la stagione turistica".Secondo l’ultimo report pubblicato dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte gli arrivi nella nostra regione sono dunque aumentati del +2,2% e le presenze del +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è stato particolarmente sostenuto dal turismo estero, con una quota di pernottamenti stranieri che nei primi sei mesi ha raggiunto il 50%, in crescita rispetto al 49,2% dello scorso anno e volumi di spesa che nei primi sei messi dell’anno hanno superato 388 milioni e 600 mila di euro".