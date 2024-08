Cosa fare il giorno di Ferragosto, appuntamenti tra Ossola e lago Maggiore

Dai laghi alle montagne, sono tante le iniziative in programma nel nostro territorio per trascorrere la giornata di Ferragosto. Mentre si registra il tutto esaurito un po' ovunque, feste campestri, mercatini e musica dal vivo allieteranno la giornata per chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora all'aria aperta o per chi desidera pranzare fuori casa ma non ha prenotato in ristoranti o agriturismi e non riesce a trovare più un tavolo libero.

Lago Maggiore

La sera di Ferragosto la Navigazione Lago Maggiore propone le tradizionali crociere sul lago nel Golfo Borromeo defilando le isole Borromee e l'eremo di Santa Caterina. Sarà possibile anche ammirare dal lago lo spettacolo pirotecnico di Verbania.

Si chiude giovedì 15 sulle alture di Stresa "Brisino in festa", con menu di Ferragosto, processione notturna e serata musicale.

Sempre a Stresa, ma nella frazione di Levo, ci sarà il tradizionale Ferragosto Levese in musica: dalle 19.30 cena con specialità degli chef e ad animare la serata i Moon Monkeys.

Anche a Someraro giornata di festa con i tradizionali giochi in piazza per bambini e adulti alle 16.30 e dalle 18 arte varia in compagnia.

Ad Arona, in frazione Dagnente, ultimo giorno della Festa organizzata dalla Pro Loco con pranzo in piazza su prenotazione.

A Baveno bancarelle con il mercatino missionario nei pressi del Battistero con prodotti e manufatti etnici.

La sera di Ferragosto ad Arona, presso il Parco della Rocca, è in programma una narrazione spettacolo a lume di candela dedicata ad Agatha Christie, con la storica e divulgatrice Jennifer Radulovic. Per tutta la giornata invece, dalle 9.00 alle 23.00 sul lungolago, si svolgerà il tradizionale mercatino di Ferragosto.

A Cannero Riviera, organizzato dalle associazioni locali, nell'area lido ci sarà invece il Cannero Summer Fest: dalle ore 12.00 panini con salamelle e servizio bar, dalle 19.00 grigliata e a seguire concerto e musica dal vivo.

A Cannobio per tutta la giornata il lungolago sarà animato dalle bancarelle del mondo del collezionismo, tra cose antiche, oggetti strani, rari e particolari.

Ossola

In Ossola partiamo da Domobianca365, dove si svolgerà la festa di Ferragosto: al Lusebar l’immancabile grigliatona e polentata accompagnata da formaggio, vini locali e birre artigianali. Durante la giornata tante attività e giochi per i bambini, con spettacoli di magia con il Mago Mark e dalle 16.00, nella terrazza del Lusebar, musica dal vivo con la rock band di Fortunato Romeo.

A Villadossola prosegue la festa della Lucciola, con il pranzo di Ferragosto e musica live fino a tarda sera.

A Premosello Chiovenda il Ferragosto Premosellese con alle 16.00 la sfilata dei cantoni e dei gruppi folkloristici e a seguire la corsa in linea dei dieci cantoni. Musica e cucina fino a tarda sera.

A Calasca Castiglione prosegue l'estate calaschese e la sera di Ferragosto vi sarà musica dal vivo con The Blue Roosters.

A Santa Maria Maggiore, dopo lo spettacolo piromusicale della vigilia, a Ferragosto prosegue la festa campestre degli alpini presso la struttura coperta al centro del fondo. Grigliate, prodotti enogastronomici locali, musica e balli.

Ad Antrona Schieranco prosegue la festa dei Tritagiasch: si pranza e si cena con cucina e griglia, oltre che con la polenta a mezzogiorno, e la sera musica dance con ATN versione disco.

A Villette prosegue la festa patronale con pranzo e cena vicino il campo sportivo e, la sera, il concerto dei Pentagrami.

A Calasca Castiglione prosegue invece la festa della Milizia Tradizionale che per la Madonna dell'Assunta regalerà la tradizionale parata militare e rivista dei musicanti tra ufficiali, soldati, pifferi e tamburi.