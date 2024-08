Controlli sulle strade a Ferragosto, 10 denunce per guida in stato di ebbrezza

In occasione della festività di ferragosto che vede in provincia un forte flusso di turisti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno continuato ed intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

In tutta la provincia sono 10 complessivamente gli automobilisti denunciati a piede libero per essersi messi alla guida con tassi alcolemici che vanno da 0,81 a 1,40 g/l, ma non sono mancati anche una donna che in Ossola ha fatto registrare 2,03 g/l e un altro conducente che ha raggiunto il tasso di 1,79 g/l, mentre un motociclista nel Verbano si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. A tutti, oltre la denuncia penale all’autorità giudiziaria, è stata ritirata la patente di guida.

Cinque automobilisti, inoltre, sono stati sanzionati “solo” amministrativamente per guida in stato di ebrezza, con segnalazione alla Prefettura e ritiro di patente per aver superato il limite massimo consentito, rimanendo però al di sotto della soglia di 0,8 g/l, prevista dalla legge per fare scattare la denuncia penale. Infine, un ventiduenne è stato segnalato alla Prefettura di Verbania perché durante un controllo in Verbania è stato trovato in possesso di marijuana per uso personale.