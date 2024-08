Rimandato a sabato 24 agosto il "Gira Strecc" di Varzo

Il maltempo previsto per sabato costringe gli organizzatori a rinviare di una settimana il "Gira Strecc". Le vie del centro storico di Varzo saranno animate sabato 24 agosto con il percorso di degustazione in otto tappe per andare alla scoperta degli angoli nascosti del paese e per cenare con prodotti e piatti tipici del territorio. Il percorso aprirà alle 19 e prenderà il via da Piazzale Trieste. Si passeggerà e degusterà , e poi la serata proseguirà con i Moon Minkeys e il dj set di Dj Miao.

Per partecipare alla degustazione è¨ necessario effettuare la prenotazione ai numeri 340/1286228 Cristina, e 345/4207915 Desirée. E' previsto un costo di 25 euro a persona, 10 euro per i bambini fino ai 12 anni e gratis per quelli sino agli 8 anni.