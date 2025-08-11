 / Eventi

Musica in quota, annullato il concerto di Antonella Ruggiero all'Alpe Ciamporino

Per un'infiammazione alle vie aeree, la cantante è stata costretta a sospendere tutte le prossime esibizione. L'organizzazione è al lavoro per garantire un concerto alternativo

Cambio di programma per la prossima data della rassegna “Musica in quota”. Il concerto di mercoledì 13 agosto a San Domenico, all’Alpe Ciamporino, subirà una modifica: a causa di un’infiammazione alle vie aeree, infatti, Antonella Ruggiero – ospite clou dell’edizione 2025 – ha comunicato la sospensione delle sue prossime esibizioni, tra cui quella in Valle Divedro.

La rassegna, però, non si ferma. L’organizzazione è infatti al lavoro per garantire un concerto alternativo a tutti gli spettatori-escursionisti che avevano intenzione di assistere all’evento. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome dell’artista che sostituirà Ruggiero.

