Il concerto di Ferragosto di Musica in quota, mercoledì 13 a Ciamporino, porta tra le vette la voce di Dolcenera

Non sarà Antonella Ruggiero a salire sul palco naturale del concerto di mercoledì 13 agosto di Musica in quota. Problemi di salute – un'infiammazione alle alte vie aeree – costringono l'ex voce dei Matia Bazar ad uno stop, annullando diverse date del tour estivo.

“Avremmo potuto capitolare di fronte a questo vero e proprio fulmine a ciel sereno – dichiarano Claudio Cottini, alla guida dell'Associazione Musica in quota, e Paolo Zanghieri, presidente di Altair, padrone di casa all'Alpe Ciamporino – e invece non abbiamo voluto arrenderci. Grazie ad un gioco di squadra e ad una sinergia ancora più forte in un momento delicato come questo, in poche ore abbiamo immaginato e trovato un'alternativa che darà vita ad un appuntamento di grande attrattiva. Saremo in grado di incantare il nostro pubblico grazie al live di Dolcenera – che ringraziamo per aver deciso di salire in quota con noi –: un'esibizione emozionante, un concerto straordinario”.

La notizia della cancellazione è giunta poche ore fa e l'organizzazione di Musica in quota, con il prezioso supporto di San Domenico, ha dimostrato una capacità organizzativa non comune, specie considerando l'ambientazione del concerto di mercoledì, non facile specie per la logistica.

Saranno infatti i 2000 metri dell'Alpe Ciamporino ad accogliere il pubblico – sono attese diverse centinaia di persone – e Dolcenera, che ha raggiunto una fama straordinaria nel 2003 grazie alla vittoria a Sanremo con il brano “Siamo tutti là fuori”. Da allora la cantautrice pugliese ha saputo conquistare un pubblico sempre più numeroso e affezionato, grazie a dischi, tour di successo, progetti musicali e artistici in grado di intercettare gusti e passioni variegati.

Dolcenera porterà in quota la sua voce inconfondibile e il suo progetto musicale Piano Solo, una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. La cantautrice descriverà l’essenza dell’Anima Mundi – titolo del suo ultimo album – per riuscire, con il testo delle canzoni, con la musica, i monologhi, i racconti, ad aprire insieme al pubblico inaspettate finestre sul mondo. Oltre a canzoni originali, Dolcenera porterà in quota anche brani di altri grandi cantautori italiani e stranieri.

Con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, i chiaroscuri del suo canto, la capacità di improvvisazione vocale, il tocco rock blues della voce, la sensibilità nel sottolineare le emozioni... L'appuntamento clou della stagione 2025 di Musica in quota saprà incantare il pubblico di escursionisti che raggiungerà la sede del concerto.

La conca dell’Alpe Ciamporino, rinomata ski area di San Domenico di Varzo, si trova sul versante sinistro della Val Cairasca, valle laterale della Val Divedro. La salita percorre la comoda strada sterrata di servizio dell’Alpe, che da San Domenico giunge in circa 1 ora e 30 minuti all’Alpe Ciamporino, dove si svolgerà il concerto. Per i meno allenati si segnala l’opportunità di raggiungere comodamente la sede del concerto attraverso la nuova cabinovia con partenza da San Domenico (info e orari su www.san-domenico.com). Per assistere al concerto è consigliato munirsi di coperte o cuscini di seduta, in quanto la “platea” sarà posizionata su terreno erboso/terroso.