La commedia teatrale "Boeing boeing" in scena a Macugnaga

Sabato 17 agosto alle 21.00 la compagnia teatrale I Quattrogatti di Verbania porta in scena il suo nuovo spettacolo alla Kongresshaus di Macugnaga.

Si intitola “Boeing boeing” la nuovissima commedia della compagnia verbanese. Questa la trama: proprio come le traiettorie aeree in cielo, sul palco si incrociano sicurezze e imprevisti, menzogne ed equivoci, suspense e attesa. Una miscela con la precarietà di un castello di carte che solo una fidata domestica e un vecchio amico possono aiutare a non far crollare rovinosamente. Ma tra un volo e l’altro le bugie, si sa, hanno il “radar” corto.

Lo spettacolo è diretto da Paolo Sulas. In scena Barbara Vesco, Gilda Saiz, Sonia Bergamaschi, Sergio Merletti, Marco Morandi e Gianrocco Muggeo.