Sentieri e Pensieri 2024: è il giorno di Giorgio Simonelli e Beatrice Mautino

Seconda giornata di grandi appuntamenti per l’edizione 2024 di Sentieri e Pensieri, il festival culturale di Santa Maria Maggiore. Lunedì 19 agosto alle 18.00 Giorgio Simonelli presenta il suo libro “Quasi gol. Storia sentimentale del calcio in tv”, edito da Mann. Simonelli è stato a lungo docente di Storia della radio e della televisione all’Università Cattolica di Milano. Partecipa come esperto a “TV Talk”, storico programma di Rai 3. Nel suo libro, che presenta il dialogo con il direttore artistico del festival Bruno Gambarotta, indaga due tra le più grandi passioni degli italiani, il calcio e la televisione, attraverso intrecci, condizionamenti e trasformazioni.

Alle 21.00, poi, è il momento di Beatrice Mautino, biologa e divulgatrice scientifica, che presenta il libro “La scienza dei cosmetici” edito da Gribaudo. L’autrice, in dialogo con la giornalista scientifica Roberta Villa, racconta tutti i segreti dei cosmetici dal punto di vista scientifico, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta skincare.