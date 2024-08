"Tra calici e territorio": un viaggio enogastronomico in Val Loana

Sabato 24 agosto un’edizione speciale di “Tra calici e territorio”, un’esperienza enogastronomica tra le baite della Val Loana e Fun di Ghebbi, per scoprire i sapori e le tradizioni della Val Vigezzo e dell’Ossola. La manifestazione ha inizio alle 11.00 e prosegue fino alle 17.00, con numerosi punti degustazione lungo il percorso.

Le tappe sono in tutto 6 e prevedono: affettati nostrani e Basin Patrone, gnocchi ossolani e Ciaret Tappia, pulente sfreveide con latte e panna e Barbera La Margherita, patate con fuso e Ca’ d’Mate Garrone, runditt e La Gera Garrone, caffè dul pariulin e Potentille e moscato Isidoro.

Il costo di partecipazione è di 30 euro e comprende tutte le tappe di degustazione; per chi volesse scegliere la variante analcolica il costo è di 25 euro.

A partire dalle 18.00, poi, la serata continua con un dj set sotto le stelle organizzato in collaborazione con l’associazione Carnevale Maleschese con la musica di dj Fizzy, Garro e Moon. Per chi lo volesse, c’è la possibilità di pernottare in tenda.

È disponibile un servizio navetta, al costo di 5 euro, per raggiungere la Val Loana. I posti sono limitati; è consigliata la prenotazione al numero 379 1105756 o all’indirizzo visitmalesco@gmail.com entro il 20 agosto.