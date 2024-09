Un viaggio nella macchina del tempo con la Sbrinz Route FOTO E VIDEO

Ha fatto il suo ingresso in piazza Mercato puntuale, alle 18, accompagnata dalle donne dei gruppi folkoloristici di Calice, Vagna e Domodossola la carovana storica della Sbintz Route. Dieci someggiatori in abiti storici con cavalli e muli, e una cinquantina di camminatori a piedi, che da Lucerna camminando per sentieri di montagna in una settimana hanno attraversato le Alpi per giungere a Domodossola.

La carovana è stata accolta da un pubblico festante, dall'associazione Oscella Felix, e dall'assessore al commercio Gianluca Iervasi in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Iervasi, rivolgendosi ai someggiatori, ha detto: "Con il vostro viaggio dal Vallese a Domodossola rievocate una tradizione commerciale millenaria che viene rinnovata da oltre vent'anni e per noi rappresenta un omaggio alla tradizione commerciale di Domodossola. La nostra città è nata attorno al mercato e questo mercato ancora oggi cresce grazie agli amici elvetici. La Sbintz Route non è solo un viaggio attraverso due punti geografici lungo 150km di cammino ma anche un viaggio nella macchina del tempo".

Il capo carovana Daniel ha salutato tutti: "Per noi è una festa arrivare a Domodossola".

Come sempre i someggiatori hanno portato con sé il formaggio Sbrintz da vendere in città, proprio come all'epoca, adnato subito esaurito: "Ci scusiamo - hanno detto i someggiatori - l'anno prossimo ne porteremo di più".