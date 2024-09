Estate verso la fine, settembre inizia con temporali e piogge: allerta gialla in Piemonte

Torna il maltempo in Piemonte. Come riportato sul sito dell'Arpa Piemonte, il promontorio anticiclonico che ha caratterizzato la situazione meteorologica sulla nostra regione e sul centro Europa negli ultimi giorni, sta progressivamente venendo scalfito da una saccatura in discesa dalle Isole Britanniche.

“I primi effetti nella giornata di ieri sono dovuti alla modesta intrusione di aria fredda in quota, che determina una convenzione più accesa soprattutto lungo l’arco alpino, causando la formazione di temporali sparsi – si legge nella nota -. Oggi, in particolare nel corso della mattinata, la concomitanza dell’ingresso di aria fresca, di una debole flessione della tropopausa e di convergenze di venti nei bassi strati atmosferici, favoriranno ulteriormente l’attivazione di temporali, anche intensi, su tutta la zona pedemontana tra Alpi Graie e Cozie e sulle pianure adiacenti. Nel pomeriggio sono attesi nuovamente rovesci e temporali lungo tutto l’arco alpino che potranno ancora sconfinare sulle pianure adiacenti”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali forti associati a locali allagamenti, caduta alberi, possibili grandinate di piccole dimensioni e forti raffiche di vento in prossimità dei fenomeni più intensi, nella giornata di domenica sui settori alpini (B, C, D ed E) e in quella di lunedìi sempre sui settori alpini (B, C, D ed E) e su quelli di pianura (I, L e M).