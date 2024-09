Dopo il Raduno Internazionale, gli spazzacamini "invadono" Domodossola

Dopo l’attesissimo appuntamento del fine settimana a Santa Maria Maggiore, lunedì 2 settembre gli spazzacamini che hanno preso parte al Raduno Internazionale giungono a Domodossola, ospiti della Pro Loco. il gruppo, formato da oltre duecento spazzacamini provenienti da tutto il mondo, saranno protagonisti di una nuova sfilata, questa volta per le vie della città, alla scoperta dei tesori e delle bellezze del territorio ossolano.

Le delegazioni raggiungono Domodossola intorno alle 18.00, partendo dalla stazione internazionale. Da lì prende il via la sfilata, che li conduce per tutto il centro storico domese fino a raggiungere largo Madonna della Neve e il collegio Rosmini, dove saranno ospiti per una cena con specialità del territorio.

Guidati dai colori del folclore e dalle note della Ossola Sax Swingin’ Orchestra, gli spazzacamini percorreranno corso Ferraris, via Marconi e piazza Cavour, dove li aspetteranno le Fisarmoniche Ossolane. Da via Briona e piazza Convenzione raggiungeranno poi corso Fratelli di Dio e piazza Rovereto per una sosta e poi via verso largo Madonna della Neve, dove sarà possibile, nell'attesa, gustare i Runditt della Accademia.

Sarà un pomeriggio di festa che porta tuttavia il ricordo pesante di anni difficili della storia ossolana, tra fame, emigrazione e dolore dei tanti piccoli rusca.