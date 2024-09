Controlli del fine settimana, 4 denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale hanno attuato una serie di controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

Sono 4 gli automobilisti denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza, tutti con tassi alcolici superiori al doppio rispetto al massimo consentito dalla legge, mentre un altro è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio più significativo e che dimostra quanto sia pericoloso e irresponsabile mettersi alla guida in stato di alterazione, è avvenuto sulle alture di Stresa dove i Carabinieri sono dovuti intervenire per un incidente stradale. Due vetture si sono scontrate frontalmente su quelle strette e tortuose strade. Illesi i due conducenti, mentre un passeggero è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ambulanza al DEA di Verbania. Al test con l’etilometro l’automobilista che viaggiava solo è risultato positivo con un tasso alcolico pari a 1,67 g/l, oltre tre volte il massimo consentito. Per lui, oltre alla denuncia a piede libero, anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Un altro automobilista, controllato a Gravellona Toce, si era invece messo alla guida della propria auto nonostante avesse bevuto oltre il consentito. Sottoposto a controllo ha fatto registrare un tasso di 1,05 g/l. Altre due guide in stato di ebrezza alcolica sono state contestate ad altrettanti conducenti di biciclette elettriche. I tassi alcolici registrati erano rispettivamente di 1,17 e 1,47 g/l. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Quello della guida di biciclette o monopattini, tradizionali o elettrici, in stato di ebrezza, è un fenomeno in aumento. E’ un comportamento molto pericoloso sia per chi conduce questi mezzi in uno stato psicofisico alterato dall’assunzione di alcol o stupefacenti, e sia per gli altri utenti della strada costretti, talvolta, a manovre pericolose per evitare di investirli.

A Baveno un 45enne, residente in Campania, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. A bordo della sua auto, i militari, hanno trovato una mazza da baseball della cui presenza l’uomo non è stato in grado di dare una valida giustificazione. Oltre ai controlli su strada, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania, unitamente ai colleghi del NAS di Torino, hanno ispezionato diversi locali pubblici nella provincia non riscontrando anomalie particolari, ad eccezione di un ristorante di un comune rivierasco, in cui i militari hanno rilevato la mancanza dei requisiti generali di igiene e contestato una sanzione amministrativa di mille euro.