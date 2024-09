Tones Teatro Natura, anullato il concerto di Colapesce Dimartino

C’era grande attesa per il gran finale della stagione 2024 di Tones Teatro Natura, con il concerto di Colapesce Dimartino. La serata, in programma per sabato 7 settembre, è però stata annullata “a causa di circostanze di forza maggiore”, come si legge sul sito della rassegna. Chi aveva acquistato il biglietto per il concerto riceverà un rimborso totale.