Valanga sul Monte Rosa: primo bilancio un morto 8 gli alpinisti coinvolti

AGGIORNAMENTO ORE ORE 16,11

La centrale unica soccorso informa che: La squadra di soccorso via terra ha raggiunto le persone coinvolte dal distacco. Si tratta di 8 alpinisti, di cui alcuni feriti. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano con personale Sagf ha iniziato la discesa verso il rifugio Sella, che raggiungeranno con tempo stimato in un'ora circa. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo per tentare un avvicinamento in elicottero, che possa agevolare l'evacuazione dei feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 15,52

Un morto e un ferito è il primo bilancio della tragedia

AGGIORNAMENTO ORE 15,22

La Centrale unica di soccorso alle 15,22 ha precisato: E' in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano per una valanga sul Castore, quota 3900 mt slm. Una squadra, partita dal rifugio Quintino Sella, muove via terra. Impossibile l'intervento in elicottero causa condizioni meteo avverse. Seguono aggiornamenti.

AGGIORNAMENTP ORE 15,33

Pare che i soccoritori siano giunti nei pressi della zona ma scarsa visibilità impedisce la localizzaione esatta.