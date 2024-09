Previsioni per l’autunno: cosa ci aspetta? Le valutazioni di Arpa Piemonte.

In base agli studi sul prossimo trimestre, Arpa Piemonte delinea le condizioni meteo per l’autunno in arrivo, che sembrerebbe generalmente più caldo della media, soprattutto durante il mese di settembre. Le temperature si manterranno lievemente più elevate, o nella media, nei mesi successivi.

I modelli ci mostrano uno scenario più secco della norma, nonostante l’inizio di stagione si sia rivelato instabile, con le precipitazioni abbondanti. Le condizioni anticicloniche del resto del mese, invece, fanno presagire giornate stabili e temperature al di sopra della media stagionale. Il bel tempo si manterrà (mediamente) per tutto l’arco di settembre, ma con l’arrivo di ottobre le perturbazioni atlantiche potrebbero portare piogge al di sopra della media; novembre rimane ancora troppo incerto.

Il bilancio estivo

Sul Piemonte la stagione estiva è iniziata con un mese di giugno relativamente fresco e piovoso, che in seguito ha ceduto il passo ad un luglio mediamente caldo e più asciutto; infine, agosto è risultato il mese con l’anomalia termica positiva ed il deficit pluviometrico più marcati. Rispetto alla media climatologica 1991-2020.

Durante l’estate piemontese è stata misurata un’anomalia termica di +1,2 °C, mentre le precipitazioni medie complessive si sono rivelate poco al di sotto della norma (6mm: –3%). Le previsioni, nel complesso, si sono quindi rivelate attendibili.