Incendio a Villadossola: in fiamme un capanno attrezzi

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania nel tardo pomeriggio per l' incendio di un capanno attrezzi di pertinenza di una casa indipendente in via Murata a Villadossola. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Domodossola, Villadossola e Verbania con APS (Auto Pompa Serbatoio), autobotte e una piattaforma tridimensionale per operare in sicurezza. A causa dell'irraggiamento termico, ci sono stati danni all'orditura in legno e alla copertura in tegole della villetta. Le cause sono in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta L'incendio è sotto controllo ma l'intervento è ancora in corso.