Un anno ricco di attività sociali per Acli Vco

Sabato 21 settembre il Sacro Monte Calvario di Domodossola ospita il congresso provinciale di Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). L’incontro - durante il quale sarà eletto il consiglio provinciale, in carica per i prossimi quattro anni - sarà anche l’occasione per ripercorrere le numerose attività e progetti che Acli Vco ha portato avanti nell’anno appena concluso.

“Siamo un’associazione presente non solo sul territorio provinciale, ma anche nazionale e internazionale”, spiega Luca Tallarico, vicepresidente vicario di Acli Vco. “Ci occupiamo di numerosi settori: dalla formazione, con Enaip, ai patronati e i Caf per la consulenza finanziaria, alla Fap, federazione anziani e pensionati, che conta ben 800 iscritti”.

Il vero fulcro dell’associazione, però, sono le numerose attività sociali che Acli propone su tutto il territorio provinciale: “Abbiamo 19 circoli, disseminati in diverse aree, che offrono attività e progetti di utilità sociali rivolte soprattutto a giovani e anziani. Da quest’anno, poi, siamo entrati a far parte degli enti del terzo settore, con l’impegno che ne deriva”, spiega ancora Tallarico.

Per esempio, “grazie ai fondi raccolti tramite il 5x1000 abbiamo acquistato un visore per la realtà virtuale, che è stato utilizzato per diverse attività per anziani nei nostri circoli – racconta il vicepresidente vicario -. O, ancora, il circolo di Villadossola ha ospitato un corso di taglio e cucito, tenuto da alcune signore volontarie e finanziato dal Fap. Tra i progetti più importanti c’è stato anche “Musica in circolo”: l’Acli provinciale ha finanziato una serie di attività musicali rivolte agli anziani, durante le quali abbiamo anche lanciato una raccolta fondi. Proprio in questi giorni abbiamo donato il ricavato, circa 350 euro, a Ossola Amica dell’Ugi”.

Tallarico sottolinea poi quanto siano importanti le attività quotidiane, cosiddette “di sportello”, che offrono servizi fondamentali ai cittadini: “Forniamo ogni giorno informazioni importanti, indirizzando i giovani sulla formazione con Enaip o fornendo un aiuto in materie quali finanza, immigrazione o lavoro con i Caf e i patronati”.