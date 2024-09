''Buona notizia la messa in sicurezza della statale 337''

‘’La strada verrà finalmente in sicurezza. Ci auguriamo che i lavori vengano fatti bene e senza creare grosse difficoltà a chi transita. Ora dobbiamo solo sperare che qualcuno partecipi alle gare di appalto visto che si tratta di lavori molto delicati ’’. Così dice Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri del Vco, commentando la notizia data giorni fa da Ossolanews sul bando che porterà Anas ad assegnare i lavori sul tratto tra Re e Ponte Ribellasca. Un interveto da 118 milioni di euro. Bando che ad inizio novembre darà finalmente il via libera all’intervento sulla 337 sulla quale transitano quotidianamente i frontalieri che vanno a lavorare in Canton Ticino.

‘’Occorrerà fare dei tavoli di concertazione a livello provinciale per stabilire per quanti giorni rimarrà chiusa la statale – dice -. Sapendo che c’è l’alternativa della Cannobina che però in questo periodo autunnale è soggetta ai problemi creati dalle intemperie’’.