Sarà rifatto il manto stradale sulla A9 del Sempione

A partire da questa settimana il manto stradale della A9 del Sempione verrà rinnovato in diversi punti.

Ustra, l’ufficio federale delle strade, ha deciso di intervenire visto che la strada è danneggiata in alcuni tratti. La circolazione sarà mantenuta su una corsia mentre il manto stradale verrà riassaltato. I lavori saranno svolti tutti i giorni feriali. I tratti a corsia unica saranno chiusi di notte e nei fine settimana. Il programma prevede:

da domani, 16 settembre, sino al giorno 20, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 circolazione a corsia unica a Nideralp

dal 23 al 25 settembre, dalle 7:00 alle 18:00 traffico a corsia unica all'ingresso del ponte Ganter

dal 23 al 27 settembre, dalle 7.00 alle 18.00 circolazione a corsia unica sul Passo del Sempione

dal 25 al 27 settembre, dalle 7:00 alle 18:00 traffico a corsia unica alla fine del ponte Chritzi.

Sono poi previsti anche collaudi e lavori di manutenzione nei tunnel Turtmann, sempre sull’autostrada A9, in Vallese. In programma test e lavori sui sistemi di esercizio e di sicurezza. La galleria resterà completamente chiusa per 2 notti tra il 16 e il 17 settembre e 17 e il 18 dalle ore 20:00 alle ore 5:00.