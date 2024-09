E' quasi sicuramente M29 l'orso visto all'alpe Cortevecchio

Dovrebbe quasi sicuramente trattarsi di M29, l’orso visto pochi giorni fa all’alpe Cortevecchio, la montagna alle spalle di Beura e Trontano. Presenza segnalata da una allevatrice che lamenta danni al bestiame: tredici capre, cinque pecore ed un asino.

I primi rilievi fatti dalla Forestale che opera nel territorio del Parco Valgrande darebbero quasi sicura l’identificazione, anche se occorre attendere la conclusione delle analisi fatte sullo sterco trovato in zona. Ma Martina, l'allevatrice che lo ha segnalato, non ha dubbi: era un orso quello visto giorni fa.

Si tratterebbe dunque di M29, che ormai pare affezionato alla nostra provincia, dove ha lasciato più volte tracce del suo girovagare.

Di più la Forestale del Parco non dice, sapendo che occorre andare cauti viste le verifiche in corso su tracce, peli, sterco recuperati in questi anni ogni qualvolta l’orso è stato visto o si è fatto notare con le sue scorribande, camminando ovunque: dalla Vigezzo alla montagna di Moncucco, dalla Val Grande alla zona del Campone di Gravellona Toce. Sin dalla prima apparizione in un giardino alle spalle di Preglia di Crevoladossola: era giugno 2019. Anche immortalato anche da foto-trappole. Un animale schivo, che si fa notare poco. Sulle cui tracce ci sono carabinieri forestali e polizia provinciale.