Promozione, primo squillo per l’Ornavassese

Prima storica vittoria per l’Ornavassese nel campionato di Promozione, che coincide con l’esordio dei neri sul proprio terreno. L’avversario di turno non era dei più semplici, il Feriolo è squadra più esperta in categoria e ha fatto una buona campagna acquisti, ma sta ripetendo quest’anno l’avvio stentato della stagione scorsa. Per gli uomini di Fusè decisiva la doppietta del giovane Bertolotti nella prima mezzora di gioco, con la difesa ospite assente ingiustificata in entrambe le occasioni. Il Feriolo ci prova, e prima protesta per un gol annullato a Pingitore per fuorigioco, poi a dieci dal termine spreca un rigore con Cerutti. Bravo nell’occasione il portiere ornavassese Garoni, che para il secondo rigore consecutivo.

Così l’esperto allenatore degli ossolani: “E’ l’esordio che sognavamo davanti al nostro pubblico, anche se avrei preferito arrivare a questa partita con un punticino già in tasca dalla prima partita… Abbiamo messo in campo una buona prestazione, sono contento per i ragazzi, perché molti sono giovani e anche i più esperti hanno poca esperienza della categoria. Se devo trovare il pelo dell’uovo, dico che avremmo dovuto chiuderla nel secondo tempo, perché se loro avessero segnato il rigore, ci sarebbe stato da soffrire nel finale. Per fortuna Garoni ha parato anche questo rigore, sono contento anche per lui perché è un classe 2004 e sta facendo bene. Ovviamente non abbiamo ancora fatto niente, è presto per dire che campionato sarà, ma questi sono punti importanti che ci fanno ben sperare”.

Solo un punto nell’esordio casalingo per la Juve Domo, che non va oltre l’1-1 contro la matricola Virtus Vercelli, nell’anticipo di sabato sera al “Curotti”. Granata che vanno in svantaggio dopo venti minuti, ma hanno il merito di recuperare subito il risultato con De Ponti, che scarta anche il portiere e deposita in porta. C’è ancora tempo per portare a casa i tre punti, ma il fortino vercellese tiene e i granata devono accontentarsi del pareggio.

Ancora una sconfitta per l’Omegna, nell’esordio casalingo contro l’Arona di Ragazzoni. Partita difficile per i rossoneri, come da pronostico, e novaresi che la spuntano grazie al rigore trasformato da Vacirca a fine primo tempo per un fallo di mano in area omegnese. Nel finale espulso il rossonero Penariol, ma il risultato non cambierà più. Arona che si mantiene in vetta a punteggio pieno, insieme alla Fulgor Chiavazzese e alla sorpresa Gattinara, rossoneri di Tabozzi ancora fermi al palo.

Tutti i risultati della seconda giornata:

Juve Domo - Virtus Vercelli 1 - 1; Città Di Cossato - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 1; Omegna - Arona 0 - 1; Orizzonti Canavese - Cameri 1 - 2; Fulgor Chiavazzese Rv - Montanaro 2 - 0; Gattinara - Ivrea 2 - 1; Ornavassese - Feriolo 2 - 0; Union Novara - Dufour Varallo 0 - 2 Classifica: Arona, Gattinara, Fulgor Chiavazzese RV 6 - Città Di Cossato, Juve Domo 4 - Union Novara, Ivrea, Cameri, Dufour Varallo, Ornavassese 3 - Orizzonti Canavese, Montanaro, Ce.ver.sa.ma. Biella, Virtus Vercelli 1 - Omegna, Feriolo 0