Olandesi discendenti di vigezzini a raccolta

Dalla Valle Vigezzo all’Olanda e ritorno. È un forte legame storico, legato all’emigrazione, quello tra la Valle dei Pittori e i Paesi Bassi: dalle terre vigezzine, infatti, in passato partirono in molti per cercare fortuna nel nord Europa, soprattutto come spazzacamini.

Un legame verso la terra d’origine che è rimasto forte, nei discendenti. “Incontra la tua famiglia dei Paesi Bassi”: è questo l’invito lanciato da Alfons Ravelli, olandese molto attaccato alle sue origini vigezzine, da qualche tempo impegnato ad organizzare un importante evento. Da venerdì 2 a domenica 5 maggio 2025, i discendenti olandesi degli spazzacamini di Druogno torneranno infatti in Valle Vigezzo per incontrare le loro famiglie.

“Se sei imparentato con uno spazzacamino emigrato nei Paesi Bassi puoi incontrare una famiglia proveniente dall'Olanda – l’appello di Alfons -. Aspettiamo un centinaio di italo-olandesi delle seguenti famiglie: Andrioli/Andreoli, Bertina, Camozzi, Comaita, Invernizzi, Margaroli, Ravelli, Scova - Righini e Vit(t)ali. Se avete – nella vostra famiglia paterna o materna – parenti nati o sposati con una di queste famiglie, vi invitiamo alla festa di sabato 3 maggio 2025: iscriviti inviando una mail a RavelliNederland@xs4all.nl”.

Il gruppo di lavoro sta preparando nei dettagli l’incontro, avvalendosi anche della collaborazione del Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore; un incontro teso a rafforzare le relazioni familiari tra i vigezzini e i discendenti delle stesse famiglie che ora vivono in Olanda, che si sentono legatissimi alla Valle Vigezzo.