Le previsioni meteo per il fine settimana

Una debole rimonta dei valori di pressione dovuta a una modesta espansione verso nord dell'anticiclone nordafricano mantiene sulla nostra regione tempo generalmente stabile oggi. "Tuttavia, la prevalenza di flussi meridionali in quota e orientali nei medio bassi strati atmosferici, porta cieli nuvolosi e deboli precipitazioni sparse, più probabili sui rilievi, ma non del tutto escluse sulle pianure. Dalla seconda parte della giornata di domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un minimo depressionario in approfondimento sulla Francia nordoccidentale permette ad aria più fredda di valicare le Alpi e apportare nuove precipitazioni sul Piemonte. Tali precipitazioni andranno a intensificarsi lunedì, quando non si escludono fenomeni temporaleschi anche di intensità moderata o localmente forte".

SABATO 20 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: molto nuvoloso al mattino sulle Alpi e sul basso Cuneese, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Dal pomeriggio generale attenuazione della copertura con cielo nuvoloso in montagna e poco o parzialmente nuvoloso altrove. Schiarite più ampie sui settori orientali. Precipitazioni: possibili deboli precipitazioni sulle pianure a sud del Po in mattinata e sui rilievi alpini per l'intera giornata. Quota neve in aumento dai 2500 m della notte ai 2700-2800 m da metà giornata. Zero termico: in aumento fino ai 3300-3400 m a sud e 3200 m altrove. Venti: generalmente deboli; dai quadranti meridionali sulle Alpi, nordorientali in area appenninica con locali rinforzi moderati al mattino, prevalentemente settentrionali altrove.

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: molto nuvoloso sulle Alpi; sulle pianure inizialmente irregolarmente nuvoloso, con copertura in aumento fino ad avere cielo nuvoloso dal pomeriggio e molto nuvoloso dalla sera. Possibili foschie al primo mattino in pianura. Precipitazioni: prime deboli precipitazioni sul Piemonte sudoccidentale dal mattino, in estensione ai rilievi e alle pianure occidentali dal pomeriggio. L'aumento dell'instabilità atmosferica nella seconda parte della giornata potrebbe favorire la formazione di rovesci e temporali, al più di moderata intensità. Quota neve sui 2800-2900 m. Zero termico: in lieve calo sui 3100-3200 m. Venti: deboli, meridionali sulle Alpi, variabili altrove