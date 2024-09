I corni vallesani questa mattina in piazza Mercato

Le aree protette dell'Ossola, quelle del Ticino e lago Maggiore, quelle della Val Sesia e il Parco Nazionale Val Grande tutti insieme, questa mattina a Domodossola, hanno animato piazza Mercato e offerto a turisti e visitatori informazioni turistiche, naturalistiche e culturali sui propri territori. Assieme a loro anche il Landschaftspark Binntal del Canton Vallese presente con i corni vallesani, gli Alpenhorn.

Oggi, infatti, si è celebrata l'annuale iniziativa "Parchi in città" e negli stand posizionati sino alle 14.00 in piazza Mercato hanno messo a disposizione cartine, libri e molto altro materiale informativo per far conoscere le bellezze di questi luoghi. Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata anche e soprattutto la presenza di cinque corni delle Alpi provenienti dal Vallese, gli Alpenhorn. Suonati da cinque musicisti con gli abiti tradizionali della zona del Binntal, hanno regalato un intermezzo inaspettato che, in questa giornata uggiosa, ha rallegrato il pigro passeggio della domenica mattina.