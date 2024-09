Questa sera in Cappella Mellerio il saluto all'autunno

La Pro Loco saluta, questa sera in Cappella Mellerio, l’autunno con un appuntamento tutto dedicato alla natura e alle erbe spontanee dell'Ossola. L'equinozio sare negli occhi la bellezza della natura spontanea che ci circonda e ci fa stare bene. L’equinozio del 22 settembre sarà celebrato con la presentazione delle fotografie raccolte con il progetto "Come Marcovaldo, natura in città".

Si tratta di un vero e proprio censimento delle piante e degli animali che vivono in Ossola, raccolte con la collaborazione dei cittadini. "Le foto verranno presentate in un video - spiega Vanda Cecchetti presidente della Pro Loco - che sulle note di Vivaldi, porteranno a scoprire la bellezza di animali liberi e piante spontanee presenti nel territorio di Domodossola. La ricchezza del nostro patrimonio naturale e il suo potere sul nostro benessere verranno poi trattati dalla raffinata competenza della dottoressa Tantardini, laureata in farmacia proprio con una tesi dedicata alle erbe spontanee della nostra terra, erbe alle quali dedica tanta ricerca. Potremo apprezzare anche le pagine di un prezioso erbario che la dottoressa ha potuto consultare".

Appuntamento dunque questa sera alle ore 21 in Cappella Mellerio.