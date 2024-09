Terza Categoria: impresa della Pregliese nel derby, Montecrestese a valanga a Oleggio

Riparte col botto la Terza Categoria, con due grandi vittorie esterne di Pregliese e Montecrestese.

Il clou della prima giornata era il derby ossolano al “Gini” di Mergozzo: i padroni di casa, dati tra le favorite del girone, ospitavano la Pregliese di mister Lipari, un’altra squadra che non nasconde le proprie ambizioni. Le due formazioni si erano già sfidate in Coppa Piemonte, con vittoria dei lacuali per 5-4, ma il campionato è un’altra musica: partita combattuta e ospiti cinici nello sfruttare le proprie occasioni, con una doppietta di Piroia che sigla lo 0-2 finale.

Soddisfatto il tecnico dei gialloverdi, Gianni Lipari: “I ragazzi hanno disputato un’ottima partita, contro una squadra forte: sono sicuro che a fine campionato la Mergozzese arriverà tra le prime, ha ottimi giocatori per la categoria. Rispetto alla Coppa abbiamo giocato in maniera un po’ diversa, abbiamo cercato di contenerli e siamo stati capaci di soffrire il giusto, è stato bravo il nostro portiere Imperiale in un paio di occasioni, e siamo stati anche fortunati in occasione del loro gol fantasma, che l’arbitro non ha concesso. Sono contento per i ragazzi perché hanno messo in campo tutto, peccato per l’espulsione di Alemanno ma noi abbiamo una bella rosa e tanti giocatori che meritano di giocare, è un bel gruppo perché vedo che tutti si allenano volentieri e si mettono a disposizione. L’ho detto ai ragazzi a inizio stagione: io non ho la bacchetta magica, ci metto la mia passione e l’esperienza, ma sono loro che devono giocare e divertirsi, poi se saremo più bravi degli altri avremo anche le nostre soddisfazioni. Per ora ci godiamo questo ottimo inizio, e iniziamo a pensare alla prossima partita, l’esordio casalingo contro il Vaprio”.

Ottimo esordio anche per il Montecrestese, che espugna nettamente il difficile campo di Oleggio Castello, altra “big” del girone, con un rotondo 4-1: a segno Henzen e il bomber Lorenzo Mattei, autore di una tripletta.

Sconfitte in trasferta per Virtus Crusinallo, che cede per 1-2 sul campo dell’Armeno (a segno Baya per gli omegnesi) e Verbania Olympia, battuta nettamente dalla Libertas Vaprio (rete della bandiera verbanese di Preite).

I risultati:

Meina - Valsessera 2 - 1; Armeno - Virtus Crusinallo 2 - 1; Mergozzese - Pregliese 0 - 2; Soccer Gattico Veruno - San Maurizio 1 - 2; Oleggio Castello - Montecrestese 1 - 4; Libertas Vaprio - Verbania Olympia 5 - 1